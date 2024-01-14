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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قنوات مجانية| شاهد لقاء مصر وموزمبيق بهذه الطريقة

منتخب مصر
منتخب مصر

يتطلع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر، إلى استعادة منتخب مصر مكانته البارزة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد غياب دام 14 عامًا.

يهدف فيتوريا، خلال النسخة الـ34 من البطولة، إلى كسر حظوظ الفراعنة بعد الهزيمتين المؤلمتين في نهائيات النسختين 2017 و2021، حيث خسروا أمام الكاميرون والسنغال على التوالي..

محمد زيدان: منتخب مصر برازيل أفريقيا ولابد من بداية قوية أمام موزمبيق

مفاجأة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موزمبيق بكأس الأمم الإفريقية

يبدأ منتخب مصر مشواره في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم، الأحد 14 يناير، بمواجهة منتخب موزمبيق، ثم يواجه منتخب غانا في 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر في 22 يناير.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موزمبيق اليوم، الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي على ملعب "فيليكس هوفويت".  

القنوات المفتوحة الناقلة للقاء مصر وموزمبيق:

القناة الجزائرية الأولى  

القمر الصناعي: النايل سات.  

التردد: 11680.  

الاستقطاب: عمودي.  

معدل الترميز: 27500.  

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.  2-

قناة tvt التوجولية

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

Rti الإيفوارية
التردد :11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

Ortb البينينية:
التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي 

الترميز: 27500

TRT التركية
التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي 

الترميز: 27500

قنوات TV 5.8 
التردد: 12356

الاستقطاب: أفقي 

الترميز: 7100

أو

التردد: 12346

الاستقطاب: أفقي 

الترميز: 9600

وجميع هذه القنوات تعمل على القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً.

مصر البرتغالي روي فيتوريا المدرب البرتغالي روي فيتوريا الأمم الأفريقية المدير الفني لمنتخب مصر القنوات المفتوحة الناقلة القناة الجزائرية فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر كأس الأمم الافريقية منتخب غانا منتخب موزمبيق مصر وموزمبيق

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