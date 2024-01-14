لا بد من الدعم.. ناقد رياضي يكشف أرقام محمد صلاح في أمم إفريقيا

أكد الناقد الرياضي مؤمن الجندي، أنه لا بد من دعم منتخب مصر، قبل خوض منتافسات بطولة أمم إفريقيا، خاصة أن المنتخب وصل لنهائي البطولة، مرتين متتاليين، ولم يتمكن من تحقيق اللقب.

وقال مؤمن الجندي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن الشعب المصري لديه حب وشغف بكرة القدم، مؤكدا أن لقاءات المنتخب في أمم افريقيا ستجمع الشعب حولها.

وتابع الناقد الرياضي مؤمن الجندي، أن نجم المنتخب محمد صلاح خاض 3 بطولتات وشارك في 1660 دقيقة بمجموع اللقاءات التي خاضها المنتخب على مدار 3 بطولات وصنع 3 أهداف وسجل 6 أهداف.

تحقيق اللقب

وأشار مؤمن الجندي، إلى أن محمد صلاح يخوض البطولة الرابعة مع المنتخب ولم يتمكن من تحقيق اللقب، ونتمنى أن يحقق اللقب ونتمنى أن يكلل مشواره بالنجاح بالتتويج باللقب.