بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

في بشرى سارة للمصريين لمتابعة مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بشأن إذاعة مباريات البطولة مجانا.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، اليوم السبت، في دولة كوت ديفوار، حيث تستمر خلال الفترة الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة مصر وموزمبيق

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء غد الأحد على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري، ثلاثة مباريات في دور المجموعات، تم تحديد موعدها رسميًا كالآتي:

مباراة مصر وموزمبيق الجولة الأولى وتقام يوم الأحد 14/1/2024 في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة غانا ومصر في الجولة الثانية وتقام يوم الخميس 18/1/2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ومباراة مصر والرأس الأخضر في الجولة الثالثة يوم الاثنين 22/1/2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً.

سيتم نقل مباريات كأس أمم أفريقيا رسميًا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري للبطولة، والتي استطاعت أن تحصل على حقوق البث للمباريات كاملة.

مشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا مجانا

وبناءا على توجيهات وزير الرياضة، قرر مركز شباب الجزيرة عرض مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وأوضح مركز شباب الجزيرة، أنه سيتم عرض المباريات على شاشة عملاقة بالمسرح الروماني مجانا لتوفير أفضل الخدمات للسادة الأعضاء والزائرين والجاليات العربية والأفريقية المقيمة في مصر.

ويأتي هذا تحت إشراف لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول الوزارة، والمدير التنفيذي لقطاع الشباب.

وأنهى مركز التنمية الشبابية بالجزيرة جميع الاستعدادات الخاصة بإذاعة مباريات البطولة بشكل عام ومباريات منتخب مصر بشكل خاص بالتنسيق بين شريف منصور المدير التنفيذي للمركز وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز لتقديم أفضل الخدمات للجمهور تحت شعار يلا نشجع مصر.