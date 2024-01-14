عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

في بشرى سارة للمصريين لمتابعة مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بشأن إذاعة مباريات البطولة مجانا.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، اليوم السبت، في دولة كوت ديفوار، حيث تستمر خلال الفترة الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

أحمد ابو مسلم: لازم ندعم منتخب مصر ومفيش أهلي وزمالك

7 لاعبين جدد يظهرون مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

أمم إفريقيا | منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمباراة موزمبيق

6 قنوات مجانية.. إضبط التردد وشاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية بهذه الطريقة

عقوبة رادعة لمن يقوم بتشفير قنوات غير مصرح بها

بشرى سارة| 10 قنوات مفتوحة تنقل مباريات بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها

موعد مباراة مصر وموزمبيق 

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء غد الأحد على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري، ثلاثة مباريات في دور المجموعات، تم تحديد موعدها رسميًا كالآتي:

مباراة مصر وموزمبيق الجولة الأولى وتقام يوم الأحد 14/1/2024 في تمام الساعة السابعة مساءً.

مباراة غانا ومصر في الجولة الثانية وتقام يوم الخميس 18/1/2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ومباراة مصر والرأس الأخضر في الجولة الثالثة يوم الاثنين 22/1/2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً.

سيتم نقل مباريات كأس أمم أفريقيا رسميًا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري للبطولة، والتي استطاعت أن تحصل على حقوق البث للمباريات كاملة.

مشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا مجانا

وبناءا على توجيهات وزير الرياضة، قرر مركز شباب الجزيرة عرض مباريات كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا. 

وأوضح مركز شباب الجزيرة، أنه سيتم عرض المباريات على شاشة عملاقة بالمسرح الروماني مجانا لتوفير أفضل الخدمات للسادة الأعضاء والزائرين والجاليات العربية والأفريقية المقيمة في مصر.

ويأتي هذا تحت إشراف لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول الوزارة، والمدير التنفيذي لقطاع الشباب.

وأنهى مركز التنمية الشبابية بالجزيرة جميع الاستعدادات الخاصة بإذاعة مباريات البطولة بشكل عام ومباريات منتخب مصر بشكل خاص بالتنسيق بين شريف منصور المدير التنفيذي للمركز وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز لتقديم أفضل الخدمات للجمهور تحت شعار يلا نشجع مصر.

كاس امم افريقيا منتخب مصر مباراة مصر وموزمبيق موعد مباراة مصر وموزمبيق مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. رد فعل الأهلي بعد تصميم اتحاد جدة على شراء نجم الفريق

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

الرئيس التنفيذي لفيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال ومندهش من قرار اتحاد الكرة

الزمالك يقترب من صفقة تبادلية سوبر

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

موضوعات متعلقة

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

قصة نجاح 87 يومًا بين وزارة العمل ومعهد الساليزيان الإيطالي.. بالقاهرة

دعاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة ويحقق المستحيل

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مايا مرسى تعرض جهود مصر في ملف وصول المرأة إلى المواقع القيادية

ننشر النص الكامل للبرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

شراكة مصرية سعودية في قطاع الفنادق بمكة المكرمة

ترشيحاتنا

اعتنق الإسلام قبل عام.. وفاة عاشق مدينة دهب الخواجة إنجو الألماني

طقس بارد.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14 يناير 2024

بعد انتهاء أعياد الميلاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا.. تفاصيل

رابط استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم| سجل الآن

فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدقيق الذرة.. طريقة عمل القرص الفلاحي بأقل التكاليف

فيديو مرعب.. وفاة لاعب كريكيت أثناء المباراة

كيف أنقذ ممثل هندي شهير فتاة من الموت؟.. القصة الكاملة بالفيديو

بعد حفله الأخير.. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره

فيديو

كنت بقدم زفت| أمينة شلباية تكشف سبب بعدها عن البرامج التلفزيونية.. خاص

محمد فراج يكشف سبب عدم مشاركته فى ماراثون رمضان 2024 .. فيديو

محمد رمضان عن تقديمه السيرة الذاتية لـ صلاح: هسجد في البوستر

معجب يفاجئ نوال الزغبي بعرض على الهواء.. والأخيرة ترد: لازم أدرس مواصفاتك| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ