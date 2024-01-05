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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقوبة رادعة لمن يقوم بتشفير قنوات غير مصرح بها

صدى البلد

نجحت  الأجهزة الأمنية  بفك ملابسات واقعة ضبط مالك محل بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، وبحوزته 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة 

نص العقوبات 

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

الجدير بالذكر انه باستكمال الفحص ومناقشته، أقر بتحصله على تلك الأجهزة من مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عنه، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على "وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج لفك الحماية التقنية للقنوات الفضائية المشفرة - 42 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص",، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالاشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادى.

 

 

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