أمم إفريقيا| مصطفى محمد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى موزمبيق

نجح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى موزمبيق، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة موزمبيق، في إطار منافشسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمي .. محمد الشناوي

خط الدفاع .. أحمد حجازي - محمد عيد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي

خط الوسط .. محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم .. محمد صلاح - تريزيجيه - مصطفي محمد

على دكة البدلا : محمد أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر

أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين

مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي

محمود كهربا - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا.

ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق، على استاد "فيليكس هوفويت بوينجي" في مدينة "أبيدجان"، في مستهل مواجهات الجولة الأولى لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبا مصر وموزمبيق، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا غانا والرأس الأخضر.