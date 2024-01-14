كأس الأمم الأفريقية.. مدرب منتخب الكاميرون يكشف موقف فينسينت أبوبكر بعد إصابته

أكد ريجوبيرت سونج المدير الفني للمنتخب الكاميروني أن مهاجمه فينسينت أبوبكر مستمر مع الفريق في بطولة أمم أفريقيا، مشددا على أنه لن يغادر المعسكر.

ويلعب منتخب الكاميرون، المتوج ب 5 ألقاب قارية، بالمجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات السنغال وغينيا وجامبيا.

ويفتتح المنتخب الكاميروني مشواره في أمم أفريقيا 2023 بمواجهة منتخب غينيا غدا الاثنين.

وقال سونج في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن أبوبكر عنصر مهم للغاية بالنسبة للفريق، لا سيما أنه يحمل شارة القيادة.

وأكد أنه "يقوم بدوره من منطلق الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها وحصدها من المشاركات السابقة".

وأضاف أسطورة الكاميرون: "أبوبكر ربما لا يشارك غدا أمام غينيا بعد تعرضه للإصابة، لكنه سوف يستمر معنا ولنري ما سوف يحدث في الفترة المقبلة".

وأوضح: "لقد توجنا بلقب أمم أفريقيا حين أقيمت البطولة في كوت ديفوار عام 1984، ونمتلك جيلا رائعا من اللاعبين يمكنه الذهاب بعيدا في تلك النسخة".

واختتم: "هدفنا هو تكرار ذلك وحصد اللقب أيضا من كوت ديفوار".