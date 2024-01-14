موزمبيق ليهم فيها.. إبراهيم فايق يفتح النار على منتخب مصر

علق إبراهيم فايق، على أداء منتخب موزمبيق، في مباراة اليوم، أمام منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب فايق، من خلال حسابه الشخصي على “إكس”: "‏لا هما برضو ليهم فيها يا جماعة.. مش كراسي برضو.. عايزين نخلَّص الماتش".

ويخوض منتخب مصر، مباراة موزمبيق، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي .. محمد الشناوي

خط الدفاع .. أحمد حجازي - محمد عيد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي

خط الوسط .. محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم .. محمد صلاح - تريزيجيه - مصطفي محمد

بينما يجلس على دكة البدلاء، كل من:

محمد أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر- أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين- مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي- محمود كهربا - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا.

ويلعب منتخب مصر مع موزمبيق، على استاد فيليكس هوفويت بوينجي في مدينة أبيدجان، في مستهل مواجهات الجولة الأولى لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبا مصر وموزمبيق، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا غانا والرأس الأخضر.