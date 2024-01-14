أحمد ابو مسلم: لازم ندعم منتخب مصر ومفيش أهلي وزمالك

علق أحمد أبو مسلم لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على انطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، وكشف استعدادات منتخب مصر للمباريات.

وقال أحمد أبو مسلم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" مفيش أهلي وزمالك دلوقتي لازم ندعم منتخب مصر".

وأضاف أحمد أبو مسلم:" يجب أن تركز السوشيال ميديا على دعم ومساندة منتخب مصر فقط في بطولة أمم أفريقيا ".

وتابع أبو مسلم :" مش عايزين نتكلم عن اهلي وزمالك إحنا دلوقتي لازم ندعم منتخب مصر ".

واكمل احمد أبو مسلم :" مفيش فارق بين لاعب اهلاوي او زملكاوي داخل منتخب مصر وكلنا واحد ".