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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 لاعبين جدد يظهرون مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

لاعبي المنتخب
لاعبي المنتخب

تشهد بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 ظهور 7 لاعبين مع منتخب مصر لأول مرة في تاريخ البطولة، والتي انطلقت اليوم 13 يناير بلقاء كوت ديفوار وغينيا بيساو.

واللاعبون أصحاب الظهور الأول مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، هم: “ياسر إبراهيم، محمد حمدي، محمود حمادة، محمد هاني، مروان عطية، مصطفى فتحي، أحمد سامي”.

ويرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، في مواجهته غدا أمام منتخب موزمبيق، الذي يرتدي الطاقم الأصفر بالكامل، في المباراة المقرر لها في السابعة مساء.

وتقام المباراة، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وكشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، جزءا من تصريحات المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "روي فيتوريا من المؤتمر الصحفي "لدينا مهمة إعادة هذه الكأس إلى مصر، وكل مباراة في طريقنا سنعتبرها نهائي".

وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضف مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

واستقر الاتحاد الأفريقي كاف، على تعيين الموريتاني دحان بيدا حكماً لمباراة مصر وموزمبيق، في الجولة الأولي من دور المجموعات لمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الموريتاني دحان بيدا يُدير مباراة مصر وموزمبيق 🇪🇬"

موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق

من المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام منتخب موزمبيق، في تمام السابعة مساء غد الأحد، بتوقيت القاهرة على ملعب فيليكس هوفويت.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مع منتخب غانا بالإضافة إلى منتخب موزمبيق ومنتخب الرأس الأخضر كاب فردي.

مباريات مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

1- مصر × موزمبيق: الأحد 14 يناير 2024.

2- مصر × غانا: الخميس 18 يناير 2024.

3- كاب فيردي × مصر: الإثنين 22 يناير 2024.

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