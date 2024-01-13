أمم إفريقيا | منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمباراة موزمبيق

اختتم منتخب مصر تدريباته استعدادا لمواجهة موزمبيق غدا في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2023.

وأكد محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري، أن اللاعبين جاهزين بنسبة 100% لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا، لافتا إلى أن اليوم جرى التدريب الأخير للمنتخب الوطني قبل مباراة موزمبيق، منوهًا بأن اللاعبين كانوا يقاتلون في التدريب من أجل الحضور القوي في مباراة غدًا.

وأوضح "مراد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن طموح المنتخب هو البطولة، مشددًا على أنهم يتعاملوا مع كل مباراة على أنها نهائي بطولة، مؤكدًا أن فيتوريا مدرب المنتخب المصري تحدث عن أنه يعرف تاريخ مصر وحب الجماهير والطموح لتحقيق ألقاب.

ضربة البداية صعبة

وأشار محمد مراد، إلى أنه تحدث عن أنه يمتلك لاعبين كبار على مستوى كبير وهم نجوم وظهروا بمستوى جيد، مؤكدًا أن ضربة البداية هي صعبة، ولاعبو منتخب مصر متحمسين للفوز بالبطولة الافريقية للمرة الثامنة ومحمد الشناوي جاهز لمباراة غدًا".

ونوه بأن محمد الشناوي ومحمد صلاح يخوضان التدريب النهائي ولا يوجد اصابات، وأن هناك تحدي أمام اللاعبين لتحقيق بطولة لمنتخب مصر.