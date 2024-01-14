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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موزمبيق بكأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

يستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية اليوم أمام موزمبيق بحثا عن اللقب الغائب منذ ١٤ عاما.

ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز الأول  وحصد الثلاث نقاط، من أجل تصدر المجموعة لتوجيه رسالة للمنافسين، أن مصر ستنافس بقوة على حصد اللقب الأفريقي للمرة الثامنة بعد غياب 14 عامًا.

وعقد روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، جلسات مع اللاعبين في الساعات الماضية، طالبهم خلالها بالتركيز في المباراة وعدم التهاون أمام المنافس وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط. 

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثانية رفقة منتخبات موزمبيق، غانا الرأس الأخضر.

تشكيل المنتخب المصري المتوقع:

  • حراسة المرمى: محمد صبحي.
  • خط الدفاع: فتوح، حجازي، عبد المنعم، عمر كمال.
  • خط الوسط: مروان عطية، النني، امام عاشور.
  • خط الهجوم: محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد.

ويمكنك متابعة اللقاء عبر القنوات التالية:

على نايل سات:

  • تردد القناة الأولى: 11013.
  • تردد القناة الثانية: 11054.
  • الإستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح: 3/4.

على سهيل سات:

  • تردد القناة: 11566.
  • الإستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

على يوتل سات:

  • تردد القناة: 11054.
  • الإستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

 

 

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