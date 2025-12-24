بنسبة 5%.. زيادة جديدة في أسعار الموبايلات أول 2026

كشف محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، حقيقة زيادة أسعار الموبايلات والهواتف مع بداية عام 2026 .

وقال محمد طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" شركات المحمول حتى الآن لم تقم برفع أسعار هواتفها".

وتابع محمد طلعت، أن بعض شركات المحمول أعلنت زيادة أسعار هواتفها المحمولة بنسبة 5% مع بداية العام المقبل.

وأكمل محمد طلعت، أن زيادة الأسعار بسبب عدم توفر الشرائح الذكية والرامات الخاصة بالهواتف المحمولة.

ولفت محمد طلعت، إلى أن زيادات الأسعار قد تختلف من شركة محمول لشركة أخرى.