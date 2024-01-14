محمد صلاح هيسجل.. دينا فؤاد تتوقع نتيجة مباراة مصر وموزمبيق

كشفت الفنانة دينا فؤاد عن توقعاتها لمباراة مصر وموزمبيق ، التي ستقام اليوم ضمن مباريات كاس الامم الافريقية في كوت ديفوار.

وقالت دينا فؤاد :" اتوقع فوز منتخبنا المصري بهدفين مقابل هدف ، وسيحرز محمد صلاح أحد الهدفين ".

مصر وموزمبيق:

يبحث الكثير من المصريين عن طريقة لمشاهدة مباريات المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية بطريقة مجانية، حيث يبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة الأفريقية اليوم، الأحد، بمواجهة موزمبيق في السابعة مساءً.

يهدف فيتوريا، خلال النسخة الـ34 من البطولة، إلى كسر حظوظ الفراعنة بعد الهزيمتين المؤلمتين في نهائيات النسختين 2017 و2021، حيث خسروا أمام الكاميرون والسنغال على التوالي.

يبدأ منتخب مصر مشواره في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم، الأحد 14 يناير، بمواجهة منتخب موزمبيق، ثم يواجه منتخب غانا في 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر في 22 يناير.

وسيتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث في المجموعات الست.

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثانية رفقة منتخبات موزمبيق، غانا الرأس الأخضر.

موعد مباراة مصر وموزمبيق

تقام المباراة اليوم، الأحد 14 يناير 2024، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيليكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

تشكيل المنتخب المصري المتوقع:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: فتوح، حجازي، عبد المنعم، عمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، النني، امام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد.

قنوات مجانية تذيع مباريات البطولة:

ويمكنك متابعة اللقاء عبر القنوات التالية:

على نايل سات:

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4.

على سهيل سات:

تردد القناة: 11566.

الإستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

على يوتل سات:

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة فوكس سبورت:Hot Bird 13B،

- التردد: 11013

- الاستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500،

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.