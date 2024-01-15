لا غنى عنه.. لن تصدق وظائف فيتامين د للجسم

يسهل فيتامين د امتصاص الكالسيوم والفوسفات في الجسم والتي هي ضرورية لنمو العظام ، فنقص فيتامين مرتبط بهشاشة العظام والكساح عند الأطفال .
و هشاشة و لين العظام عند الكبار .. والعديد من المشاكل الصحية التي اتضح مؤخرا ان لها ارتباط بنقص فيتامين د في الجسم.
لذلك لنذكر الان بعض أهم / وظائف فيتامين د / :
1- دعم صحة الجهاز المناعي والدماغ والجهاز العصبي
2- تقليل من شدة الالتهاب
3- تعزيز نمو العظام والاسنان والخلايا
4- تعزيز امتصاص الكالسيوم
5- المحافظة على المستويات الطبيعية للكالسيوم والفوسفات
6- يساعد على الحد من الإصابة بالأنفلونزا
7- وقد يساهم في منع تطور بعض أنواع امراض السرطان
8- وتشير الدراسات الى ارتباط مشاكل الجهاز التنفسي وامراض القلب والاكتئاب بنقص فيتامين د .
المصدر boldsky