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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا غنى عنه.. لن تصدق وظائف فيتامين د للجسم

فيتا
فيتا

يسهل فيتامين د امتصاص الكالسيوم والفوسفات في الجسم والتي هي ضرورية لنمو العظام ، فنقص فيتامين  مرتبط بهشاشة العظام والكساح عند الأطفال .

و هشاشة و لين العظام عند الكبار .. والعديد من المشاكل الصحية التي  اتضح مؤخرا ان لها ارتباط بنقص فيتامين د في الجسم.

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لذلك لنذكر الان بعض أهم /  وظائف فيتامين د / :
1- دعم صحة الجهاز المناعي والدماغ والجهاز العصبي
2- تقليل من شدة الالتهاب 
3- تعزيز نمو العظام والاسنان والخلايا 
4- تعزيز امتصاص الكالسيوم 
5- المحافظة على المستويات الطبيعية للكالسيوم والفوسفات 
6- يساعد على الحد من الإصابة بالأنفلونزا
7- وقد يساهم في منع تطور بعض أنواع امراض السرطان 
8- وتشير الدراسات الى ارتباط مشاكل الجهاز التنفسي وامراض القلب والاكتئاب بنقص فيتامين د .

المصدر boldsky 
 

فيتامين فيتامين د وظائف فيتامين د الجهاز المناعي العظام

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