عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتخس بسرعة.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا سحرية للتخلص من الكرش

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأوضح خلال المنشور ،الوصايا العشر النافعات للتخلص من الكرش والدهنيات.

txt

بعد انتشار الشائعات .. أعراض صادمة لـ انفلونزا الخنازير

txt

احذر .. تدخين السجائر في هذا الوقت يصيبك بمرض قاتل

الوصايا العشر 

الاعتماد علي  البروتينات مثل البيض ولاسيما في الفطور

قلل من العصائر المحلاة بالسكر الطازجة أو المعلبة

اشرب ٢ لتر من الماء يوميا وخاصة قبل الأكل بنصف ساعة

تناول الشاي والقهوة في حدود من ٣: ٥ فناجين بدون إضافة سكر

تجنب الوجبات السريعة مثل البرجر والبيتزا

قلل من  تناول الشيكولاته بين الوجبات

أكثر من تناول الخضروات والفواكه والحبوب الطازجة

امضغ الطعام جيداً وتناول طعامك ببطء

مارس الرياضة يوميا بانتظام وخاصة المشي السريع ( الهرولة)

النوم بقدر كاف مريح ليس أكثر من ٩ ساعات ولا أقل من ٥ ساعات.

جمال شعبان البروتينات الماء الشاي الشيكولاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

وفاة وكيل النائب العام أيمن شاهين في حادث سير

ترشيحاتنا

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

بعد انهيار جزئي| انتشال جثمانين من أسفل أنقاض مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر

للوقوف على سببه| قرار عاجل من النيابة في حريق مصنع الأقمشة بالنزهة

كامل الوزير: مشروعاتنا لم تتأثر بأحداث البحر الأحمر

الحوامل ياخدوا بالهم أوي | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني كبير على القرم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

احترس.. فعل هذه العادة اليومية 3 دقائق يهددك بأمراض كثيرة|أبرزها تلف المعدة

هتخس بسرعة.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا سحرية للتخلص من الكرش

جريء ولامع.. ليلى علوي تثير الجدل فى أحدث ظهور| شاهد

فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

صبحي ومجلس الأولمبية ورؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات المنتخبات الوطنية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ