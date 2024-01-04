هتخس بسرعة.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا سحرية للتخلص من الكرش

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح خلال المنشور ،الوصايا العشر النافعات للتخلص من الكرش والدهنيات.

الوصايا العشر

الاعتماد علي البروتينات مثل البيض ولاسيما في الفطور

قلل من العصائر المحلاة بالسكر الطازجة أو المعلبة

اشرب ٢ لتر من الماء يوميا وخاصة قبل الأكل بنصف ساعة

تناول الشاي والقهوة في حدود من ٣: ٥ فناجين بدون إضافة سكر

تجنب الوجبات السريعة مثل البرجر والبيتزا

قلل من تناول الشيكولاته بين الوجبات

أكثر من تناول الخضروات والفواكه والحبوب الطازجة

امضغ الطعام جيداً وتناول طعامك ببطء

مارس الرياضة يوميا بانتظام وخاصة المشي السريع ( الهرولة)

النوم بقدر كاف مريح ليس أكثر من ٩ ساعات ولا أقل من ٥ ساعات.