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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشار الشائعات .. أعراض صادمة لـ انفلونزا الخنازير

إنفلونزا الخنازير
إنفلونزا الخنازير

أنفلونزا الخنازير (H1N1) هي نوع من العدوى الفيروسية، يطلق عليه اسم أنفلونزا الخنازير لأنه يشبه عدوى الجهاز التنفسي التي يمكن أن تصاب بها الخنازير، في عام 2009، أصاب جائحة H1N1 ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، اليوم، يمكنك الوقاية من فيروس H1N1 باستخدام لقاح الأنفلونزا السنوي، يمكنك علاجه بالراحة والسوائل والأدوية المضادة للفيروسات.

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ينتشر من شخص لآخر عندما يسعل الشخص أو يعطس، تتطاير القطرات في الهواء، يمكن أن تصاب بالعدوى عند استنشاق الفيروس، يمكنك أيضًا أن تصاب بالعدوى عند لمس سطح ملوث ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك.

وتتشابه أعراض أنفلونزا الخنازير (H1N1) مع أعراض الأنفلونزا العادية ، قد تبدأ الأعراض بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من التعرض للفيروس، قد تشمل الأعراض ما يلي:

حمى .
قشعريرة .
سعال.
إلتهاب الحلق .
آلام في الجسم أو العضلات.
صداع .
تعب
تختلف الأعراض عند الرضع والأطفال مختلفة، إذا كان لدى طفلك أي من الأعراض التالية، فيمكن أن يعاني من أنفلونزا الخنازير. 

صعوبة في التنفس.
صعوبة في الاستيقاظ.
عدم شرب كمية كافية من السوائل.
حمى مع طفح جلدي.
ارتباك

المصدر clevelandclinic 

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