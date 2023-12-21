احذر .. شعورك الدائم بالبرودة يشير لإصابتك بهذه الأمراض

نشرت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية خلال منشورها، أسباب شعورك بالبرد دائمًا .. ؟؟





- فقر الدم

- نقص الحديد

- نقص ب 12

- قصور الغدة الدرقية

- الاعتلال العصبي

- قصور الغدة النخامية

- مرض الشريان المحيطي ::

حالة مَرضية شائعة تجعل الشرايين المتضيّقة تقلل تدفق الدم إلى الذراعين أو الساقين

- مشاكل الكلى ::

مرض السكري وارتفاع ضغط الدم غالبا ما يسبب أمراض الكلى.

قد تتراكم النفايات إلى مستويات خطيرة لأن الكليتين تقومان بعمل ضعيف في تصفية الدم، هذا يمكن أن يخفض درجة حرارة الجسم.

لذلك يجب مراجعة اقرب طبيب ليقوم بوصف التحاليل اللازمة لمعرفة السبب المباشر لشعورك المستمر بالبرد من الاسباب التي تم ذكرها.