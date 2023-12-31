احذر .. تدخين السجائر في هذا الوقت يصيبك بمرض قاتل

تدخين السجائر في الصباح عادة يفعلها الكثير من الأشخاص يمكن أن تسبب العديد من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على الصحة بشكل سلبي، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

تزيد السيجارة التي تتناولها على الريق من نسبة الإصابة بالسرطان، وذلك حسب دراسة نشرتها مجلة مجتمع السرطان الأمريكي، فإن التدخين فور الاستيقاظ في الصباح يجعل الأشخاص عرضة أكثر للإصابة بسرطان الرئتين والرأس والرقبة.

كما تبين أن الأشخاص الذين يدخنون السجائر في الفترة من 31 دقيقة إلى 60 دقيقة بعد الاستيقاظ صباحًا، أكثر عرضة بنسبة تفوق 30% للإصابة بسرطان الرئة، وقد تصبح 80%.

لذلك من الأفضل تجنب تناول السجائر فور الاستيقاظ من النوم في الصباح، والحرص على تناول طعام جيد قبل أي شيء.