حركة سياسية.. تركيا توقف لاعبا إسرائيليا في أحد الأندية وتنهي مسيرته الكروية|شاهد

أفادت وسائل إعلان تركية، توقيف لاعب إسرائيلي في فريق أنطاليا سبور بسبب إقدامة على عمل حركة ثات طابع سياسي داعمة لـ الاحتلال الإسرائيلي بعد تسجيلة لهدف في مباراة فريقه ضد طرابزون سبور.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فقد قام النيابة العامة التركية بفتح تحقيق في الواقعة، وقامت الشركة التركية بالقبض على اللاعب الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل، الأحد، بتهمة حريض الشعب على الكراهية والعداء.

وأعلن نائب رئيس نادي أنطاليا سبور والمتحدث الصحفي باسم النادي إوران ألكان، أن الفريق يعمل حاليا على إنهاء عقد اللاعب الإٍسرائيلي، لافتا إلى أن جيهزكيل قام بهذه الحركة دون علم النادي، وأنه سيتم إنهاء عقده في أقرب وقت ممكن، بجانب استبعاده من الفريق.

كما أعلن النادي التركي، استبعاد اللاعب الإسرائيلي من تشكيلة الفريق، قائلا إن اللاعب الإسرائيلي "قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا".

وأضاف نادي نادي أنطاليا التركي في بيان له عبر صفحته على منصة إكس: "لن يسمح مجلس إدارتنا أبدًا بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس".

https://x.com/Antalyaspor/status/1746580871325405267?s=20