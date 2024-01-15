ركلة الجزاء داخلة بالزور.. عمرو أديب ينتقد أداء منتخب مصر

علق الإعلامي عمرو أديب، على أداء المنتخب المصري أمام نظيره الموزمبيقي، قائلا:" أداء هزيل وضعيف..لعنة البدايات دائمًا ما تلاحق المصريين في تلك البطولات".



وأضاف “عمرو أديب” خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”:" المنتخب أحرز الهدف الأول ومن ثم خرج الماتش عن سيطرتنا"، متابعا:"الإخوة في منتخب المغرب كانوا عندهم حق لما قالوا إن المصريين بيحرزوا الهدف الأول والماتش بيفرط منهم".

واسترسل:"أداء الفريق الموزمبيقي كان متواضعًا، ركلة جزاء محمد صلاح كانت داخلة بالزور وكان ممكن تخبط في سن العارضة وترجع تاني لكن ربك سترها".

وأكمل:" منتخب مصر غير مطمئن ولا يخيف أحدًا".

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.



