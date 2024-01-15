تصريحات نارية لأيمن يونس بعد تعادل المنتخب مع موزمبيق

علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على نتيجة مباراة منتخب مصر وموزمبيق بعد التعادل الإيجابي ٢/٢.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الكابتن أحمد حسن: “اللاعبية كانت مغرورة ومتعالية وكنا محظوظين بالتعادل أمام موزمبيق”.

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس أمم إفريقيا بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أقيمت المباراة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.