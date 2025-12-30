القانون يحظر الإعلان عن منتجات تخل بالآداب العامة.. تفاصيل

فرض قانون حماية المستهلك، عقوبات مشددة في حالة الإعلان عن أي منتجات أو خدمات من شأنها المساس بالآداب العامة، وذلك لضمان التزام وسائل الإعلام ووسائل التواصل بالمعايير الأخلاقية والقانونية.

ونصت المادة 13 من قانون حماية المستهلك على أن يحظر استيراد منتجات أو انتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة .

و لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة 13 من هذا القانون.