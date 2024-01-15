حطم قلوب البنات.. زواج العازب الأكثر جاذبية يشعل السوشيال ميديا| من هو

العازب الأكثر جاذبية، تزوج الأمير عبد المتين من بروناي، الذي نال شهرة واسعة في اسيا باعتباره العازب الأكثر جاذبية وشهرة على الإنترنت، واستمر حفل الزفاف الملكي لمدة 10 أيام.

كشف الأمير المشهور على الإنترنت عن علاقته وخطوبته ليانج موليا أنيشا روسنا في ديسمبر الماضي، وأثارت هذه الإعلانات دهشة العديد من محبي هذا الشاب الذي كان يُشار إليه سابقاً بأحد أكثر العزاب شهرة في آسيا.

العروس هي حفيدة مستشار لزعيم بروناي، سلطان حسن البلقية، وقد ذكر أنها تمتلك شركة للأزياء والسياحة.

وقد ارتدى الأمير عبد المتين البالغ من العمر 32 عامًا زيًا تقليديًا أبيض طويلاً ومجوهرات لمراسم الزفاف في قصر إستانا نور الإيمان.

وحضر حفل الزفاف حوالي 5000 ضيف، تتضمن أفراد العائلات المالكة من السعودية والأردن، بالإضافة إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وزعيم الفلبين فيرديناند ماركوس جونيور.

وقد ظهرا لأول مرة بصفة زوجين متزوجين، حيث رحبا بآلاف المهنئين من خلف سيارة رولز رويس مكشوفة في موكب فخم في العاصمة باندر سيري بيجاوان.

ويحظى الأمير متين بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 2.5 مليون متابع على إنستجرام وآلاف آخرين على تيك توك. وشعر بعض معجبيه بالحزن بعد أن نشر صورة لنفسه إلى جانب خطيبته في ليلة رأس السنة.

وكتبت فتاة "2024 يبدأ بكسر القلب"، في حين سخرت أخرى منه ووصفه بـ "محطم القلوب الدولي".