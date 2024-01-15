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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول مرة منذ عام 1992..القوات الإسرائيلية تقتحم جامعة النجاح الفلسطينية وتعتقل الطلبة|فيديو

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت جامعة النجاح الفلسطينية في نابلس واعتقلت عددا من الطلبة المعتصمين بها.

ويعتبر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجامعة النجاح الفلسطينية هو الأول من أن قامت قوات الاحتلال بحصارها في عام 1992.

https://x.com/malakash0ur/status/1746701485533024707?s=20

وعلى جانب بآخر، أعلن مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت الفلسطينية والحركة الطلابية، الإضراب الشامل اليوم الإثنين، حدادًا على روحي الشهيدين خالد حميدات وسليمان كنعان اللذين ارتقيا عند مدخل مدينة البيرة.

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