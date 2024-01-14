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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان مؤسف من الصحة العالمية بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب في غزة

غزة
غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنه لا مكان آمنا في غزة بعد 100 يوم من الحرب.

وقالت الصحة العالمية، في بيان لها بمناسبة مرور 100 يوم من الحرب، إن سكان غزة يعيشون جحيما ولا يوجد مكان آمن بالقطاع.

وأشارت المنظمة العالمية إلى أن هناك 15 منشأة طبية فقط لا تزال تعمل وتقدم رعاية صحية محدودة.

وأضافت أن المنشآت الطبية الباقية في غزة تقدم فقط رعاية صحية محدودة بعد 100 يوم من الحرب .

وفي وقت سابق، قال مدير منظمة الصحة العالمية إن الوضع في غزة لا يمكن وصفه بعد مرور 100 يوم على الحـ ـرب، مشيرا إلى نزوح ما يقرب من 90% من سكان القطاع، مؤكدا أن كثيرا منهم اضطروا إلى النزوح أكثر من مرة

الصحة العالمية الحرب في غزة الوضع في غزة مدير منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

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