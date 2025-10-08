حسام الغمري: نصر أكتوبر مدرسة في الوعي الوطني.. وجماعة الإخوان تواصل محاولات التشويه والتشكيك

أكد الإعلامي حسام الغمري، أن نصر أكتوبر المجيد يمثل نموذجًا متكاملًا في الوعي الوطني وروح الانتماء، مشيرًا إلى أن تأثير هذا النصر لا يزال يتجدد في وجدان المصريين، مع تزايد الوعي بفضله ودروسه على مرّ السنين.

وأوضح الغمري، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أن "روح أكتوبر" التي تحدّث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس قيم الجدية والعمل والتخطيط والإصرار، مؤكدًا أن استدعاء هذه الروح ضرورة في كل مرحلة تحتاج فيها الدولة إلى التكاتف لتحقيق أهدافها.

وفي سياق حديثه، وجّه “الغمري” انتقادات حادة لجماعة الإخوان، واصفًا إياها بأنها "خنجر في خاصرة الوطن"، معتبرًا أن خيانتها للجيش المصري تمثل نهجًا ثابتًا في تاريخها. وأشار إلى أن محاولات الجماعة المستمرة لتشويه نصر أكتوبر تأتي ضمن سعيها لزعزعة ثقة الشعب في جيشه والنيل من مكتسبات ثورة يوليو 1952، التي توّجها هذا النصر التاريخي.

وأضاف أن الجماعة لا تزال تخوض حربًا نفسية ضد المواطن المصري من خلال التشكيك في إنجازات القوات المسلحة وبطولاتها، معتبرًا ذلك امتدادًا لمحاولاتها المتكررة لاستعادة ما تعتبره "حقًا شرعيًا" في الحكم، وهو ما تصدى له الشعب المصري في أكثر من محطة مفصلية، كان أبرزها ثورة يوليو ونصر أكتوبر العظيم.