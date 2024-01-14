الخارجية الأمريكية: ليس لدينا دليل على قصف إسرائيل للمدنيين في غزة عن قصد

قال سامويل وربيرج، متحدث الخارجية الأمريكية، إن الضربات الإسرائيلية لغزة هى رد فعل على الهجوم الإرهابي من حماس يوم 7 أكتوبر، متابعا: جهود الولايات المتحدة مستمرة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف “سامويل وربيرج” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مع خيري” المذاع على قناة “المحور”، أن الولايات المتحدة لا ترغب ف توسيع الصراع الخاص بما يحدث في قطاع غزة، متابعا: ليس لدينا أي معلومات عن أن إسرائيل تقصف المدنيين عن قصد، عكس حماس التي قصفت مدنيين إسرائيليين عن قصد.

واسترسل: الرئيس الأمريكي كان يسعى للتواصل مع الجانب الإسرائيلي، للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وعن مزاعم محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر تعرقل دخول المساعدات لغزة، عقب، "لم اسمعه في المحاكمة.. ولكن ليس لدينا أي معلومات بشأن منع مصر دخول المساعدات".



