الخارجية الأمريكية: لا نرى العملية العسكرية على اليمن هي الخيار الأول

قال سامويل وربيرج، متحدث الخارجية الأمريكية، إن هجمات الولايات المتحدة على اليمن تستهدف توقف هجمات الحوثيين على البحر الأحمر والتجارة العالمية.



وأضاف “سامويل وربيرج” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مع خيري” المذاع على قناة “المحور”، أن تلك الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين غير شرعية، وحاولت الولايات المتحدة إرسال العديد من الرسائل لهم، للمطالبة بوقف الهجمات الغير شرعة.



واسترسل: الولايات المتحدة لا ترى أن العملية العسكرية هي الخيار الأول، وبالفعل الولايات المتحدة حذرت الحوثيين، ولكن دون فائدة، متابعا: أمريكا بذلك كافة الجهود لتجنب شن العمليات العسكرية.

ولفت إلى أن الحوثيين لم تستمع إلى تحذيرات الولايات المتحدة، وعليه قامت أمريكا بشن هجمات على أماكن عسكرية مستهدفة خاصة بالحوثيين، مشددا على أن هجمات الحوثيين تؤثر على كافة الدول والشعوب.