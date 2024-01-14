المتحدث باسم الحوثيين ساخرا: الضربات الأمريكية البريطانية غير فعالة

أعلن علي القحوم، المتحدث باسم جماعة الحوثيين، أن الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية المشتركة الأخيرة على أهداف الحوثيين في اليمن، وعدوانهما «غير فعال»، مؤكدا أنه لن يحقق النتائج المرجوة.

ونفى علي القحوم، أن المواقع المستهدفة تعرضت للقصف سابقًا، مؤكدًا أن الضربات الأخيرة لا تأتي بجديد على الصراع الدائر.

ووفقاً لممثل الحوثيين، فقد أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فعليا، حربا مفتوحة على اليمن، ويصر على أنه يجب عليهما الاستعداد لتحمل عواقب أفعالهما، بما في ذلك ما أشار إليه باسم “الردع الاستراتيجي اليمني”.

وقال القحوم إن "المعركة مستمرة ومفتوحة، والأميركيين والبريطانيين سيندمون على العدوان، وسيدفعون ثمنا باهظا".

كما ألمح إلى وجود طويل الأمد في اليمن، واصفًا قتالهم بأنه "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وتسلط هذه التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم الحوثيين، الضوء على التوترات المتصاعدة بين الجماعة والتحالف الأمريكي البريطاني.