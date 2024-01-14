جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة قتلاه منذ بداية العملية البرية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 188 جنديا إسرائيليا منذ بداية العملية البرية في غزة في أواخر أكتوبر، ليصل عدد إجمالي القتلى 522 جنديا منذ 7 أكتوبر.

كشفت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 41 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا بجروح خطيرة.

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، قال اليوم الأحد، إن الجيش لن ينسحب من خان يونس أو أي مكان آخر في قطاع غزة.

أضاف هاجاري، أن “العمل العسكري يستغرق وقتا.. ونحن نكيفه مع التهديدات والرهائن في المنطقة، ونعمل في جهد مشترك مع الشاباك للقضاء على قيادة حماس”.

وعن هجمات حزب الله، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “كل ضرر يلحق بالمدنيين سيدفع الثمن”.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت اليوم الأحد، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 في استهداف لمستوطنة يوفال بالجليل الأعلى.