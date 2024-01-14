الولايات المتحدة تتوقع انتقام الحوثيين بعد الضربات على البنية التحتية اليمنية

في أعقاب الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية المشتركة الأسبوع الماضي على البنية التحتية الرئيسية للحوثيين في اليمن، تستعد إدارة بايدن لانتقام محتمل من الحوثيين المدعومين من إيران، ونقل منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي، جون كيربي، هذا التوقع خلال مقابلة مع سام فوسوم وكاميلا ديشالوس من شبكة سي إن إن.

تخضع الضربات، التي تهدف إلى الحد من أنشطة الحوثيين في البحر الأحمر، لتقييم شامل من قبل المسؤولين الأمريكيين. وبحسب كيربي، أظهرت الهجمات "تأثيرًا جيدًا" على البنية التحتية للحوثيين التي تم استخدامها لاستهداف الشحن في المنطقة.

كشف كيربي أن الحكومة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب بحثًا عن أي علامات على ضربات انتقامية من قبل المتمردين الحوثيين. وفي حديثه لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي إس يوم الأحد، أكد على رغبة الإدارة في ردع المزيد من العدوان في المنطقة بدلاً من تصعيد التوترات.

وأكد كيربي أن "لا أحد يريد الصراع مع الحوثيين. نحن لا نبحث عن صراع مع اليمن هنا. نحن نحاول وقف هذه الهجمات".

استهدفت الأعمال العسكرية الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وكانت بمثابة رد فعل مهم على التحذيرات الصادرة عن إدارة بايدن وحلفائها. وقد أوضحت التحذيرات صراحة أن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ستواجه عواقب هجماتها في البحر الأحمر.

يحظى الوضع في اليمن باهتمام دولي بسبب المخاوف من احتمال امتداد الصراع إلى خارج المنطقة. ويخشى المحللون من احتمال تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس، مما قد يؤدي إلى تورط الجماعات الوكيلة لإيران مثل الحوثيين وحزب الله في لبنان.

وبينما تواصل الولايات المتحدة تقييم تأثير الضربات وتراقب أنشطة الحوثيين عن كثب، يظل المجتمع الدولي في حالة تأهب لأي تطورات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط المضطرب بالفعل.