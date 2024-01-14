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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يكشف عن حديث دار بينه وبين نتنياهو بشأن قصف أهداف بلبنان

ترامب
ترامب

كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن حديث دار بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن لبنان وتنظيم حزب الله.

وقال ترامب، في خطابه الختامي قبل التصويت غداً في بداية الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 2024 في ولاية آيوا، "قال لي نتنياهو ذات يوم في البيت الأبيض أريد أن اقصف أهدافا مهمة داخل لبنان فقلت له أقصف مقرات تنظيم حزب الله أولاً فقال لي: "لا أحتاج لذلك فهي لا تشكل خطر على إسرائيل.!"

واتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، باستغلال القضايا السياسية العالمية لتمارس فسادها في عدة ملفات داخلية.

وقال ترامب، في خطابه الختامي قبل التصويت غداً في بداية الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 2024 في ولاية آيوا: "مهما كان تقدمنا في استطلاعات الرأي، علينا الخروج غداً والتصويت وترجمة ذلك التقدم إلى أصوات".

وتابع: "غدًا، أريد من أنصاري الخروج والتصويت، علينا أن نمهد الطريق للانتخابات الرئاسية في نوفمبر"؛ مؤكدا: "رحلتنا لإنقاذ بلادنا تبدأ غداً".

وأضاف ترامب: "تصويتكم غداً لي سيوصل رسالة لا لبس فيها إلى الفاسد بايدن".

واستطرد قائلا: "لقد بذل مستنقع واشنطن كل ما في وسعه لسلب صوت الأمريكيين، ولكن غدًا هو وقتك للانقلاب عليهم والتعبير عن رأيك، سوف نستعيد هذا البلد، وسنجعله أعظم من أي وقت مضى".

وتعهد قائلا"لن نتوقف أبدًا، ولن نستسلم أبدًا، وفي النهاية، سنفوز، سنفوز، سنفوز".

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق عن ثقته في أن أنصاره لديهم الكثير من الحماس وان الطقس البارد القارس في الولاية لن يشكل فرفا؛ مشيرا إلى أن "العالم بأجمعه سيشاهد آيوا غداً".

وشق ترامب طريقه اليوم وسط الجليد في آيوا ليتوجه إلى مدينة إنديانولا ليلقي خطابه الأخير قبل بدء التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 2024 في ولاية آيوا غداً.

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