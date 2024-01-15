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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. مركز تنمية القدرات بجامعة حلوان يطلق برنامجا تدريبيا عن معايير الجودة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و أعضاء هيئة التدريس  التي يطلقها مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبليكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

و من البرامج التدريبية لمركز  تنمية القدرات بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة  يطلق المركز اليوم برنامج تدريبي  عن معايير الجودة بالعملية التعليمية

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9p5BZ3Nxlrq0KP05ihkHZeeqsu7PK1RKrDrqI7yhagvvo_g/viewform

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جامعة حلوان تكشف التخصصات والبرامج الدراسية لراغبي التقدم بتنسيق الفصل الدراسي الثاني

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جامعة حلوان الأهلية تكشف عن الكليات المتاح الالتحاق بها خلال تنسيق الفصل الدراسى الثانى.. والفنون التطبيقية تعلن تفاصيل المواد الدراسية


ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، بجولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات، حيث زار كلية التربية الموسيقية وكان فى استقباله الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية وقد تفقد أيضا أعمال التطوير بالكلية.

كما قام بزيارة كلية التربية الفنية وكان فى استقباله الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، وكذلك تفقد كلية الفنون الجميلة وكان فى استقباله الدكتور عمرو سامى عميد الكلية.

 

وخلال الجولة التقى الدكتور قنديل بعدد من طلاب الكليات الذين يؤدون امتحانات نصف العام، حيث اطمأن على سير الامتحانات وتفقد أماكن إجراء الامتحانات.

وأكد الدكتور قنديل على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

واستمع الدكتور قنديل خلال جولته إلى ملاحظات واستفسارات الطلاب حول سير الامتحانات، مؤكداً حرص الجامعة بالالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس لدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور السيد قنديل

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