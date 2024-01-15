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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك" فى ضيافة منى الشاذلي.. الأربعاء المقبل

صدى البلد

يحل أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك" ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي", مساء يوم الأربعاء المقبل 17 يناير، على قناة ON.

ويحكي الفنان خالد الصاوي بطل الفيلم عن تشابه دوره بالعمل مع شخصيته في الحياة وكيف شعر بانسجام مع الدور.

فيما يروي حسام الجوهري مخرج الفيلم كيف كان السيناريو مكتوبا في البداية كفيلم كوميدي بحت، قبل أن يتم العمل على خروجه بشكل إنساني كما ظهر على شاشة السينما.

ويعبر الفنان محمد رضوان عن سعادته بمشاركته في العمل الذي يطرح قضايا حياتية مهمة تحتاج لمناقشة.

وتتحدث أيضاً الإعلامية أمينة شلباية عن سر مشاركتها الأولى كممثلة خلال "ليه تعيشها لوحدك؟" بعد إقناع المخرج حسام الجوهري لها وكذلك إعجابها بسيناريو الفيلم.

من جانبها، تشيد منى الشاذلي خلال اللقاء بقوة العمل معتبرة انه من الأفلام التي ستعيش لأهمية القضايا التي يناقشها، وكذلك أشادت بدور الممثلين خالد عليش وفاطمة عادل ومؤمن نور في أداء أدوارهم في الفيلم بإتقان وتمكن.

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