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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد الصاوي: شخصيتي شبه عمر في فيلم ليه تعيشها لوحدك

الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي

تحدث الفنان خالد الصاوي عن دوره في فيلم " ليه تعيشها وحدك "، قائلا: دور هام بالنسبة لي وأحببت الفيلم، رغم اعتذاري عنه في بداية الأمر، متابعا: كنت قلقا من الدور والتجربة وتأثيرها على شخصيتي.

تابع خالد الصاوي خلال حواره ببرنامج “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: “ كنت خائف من الفيلم وأنه يذكرني بما حدث في حياتي”، متابعا:” أعيش حالة الشخصية واتقمصها بشكل كامل، لأنني ليس لدي سوى التمثيل والأداء والاتقان وأن أقدم فيه كل ما لدي”.
ووجه الشكر للشركة المنتجة وصناع الفيلم قائلا : "لما أبديت قلقي من العمل ومخاوفي من تأثري بالشخصية قالوا لي اتعب شوية بس هتعمل الدور كويس".

واسترسل: رغم كل هذه الخبرات إلا أني لازلت لا أستطيع إقامة حاجز بين التمثيل والاندماج الرهيب مع شخصية العمل.

وفيما يخص حبه لشخصية عمر، أوضح: " الشخصية قريبة مني لأني أمام شخص لا يريد الاعتراف بالسن  ورغم أني أعترف بالسن كرقم لكن التصرفات والشخصية لا تواكب السن فأنا أتممت 60 عاما ورغم ذلك لا أستطيع تصديق ذلك لأن الشخصية  أعيل من هذا السن بكثير".

 

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