زي الكيت كات.. شريف منير يكشف سر ضعف إيرادات "ليه تعيشها لوحدك"

كشف الفنان شريف منير سر ضعف إيرادات فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك"، الذي يقوم ببطولته مع خالد الصاوي وطرح خلال الفترة الماضية في السينمات.

وقال شريف منير في تصريحات خاصة لبرنامج أسرار النجوم، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم»، إن فيلم «ليه تعيشها لوحدك»: «لم يتم الاهتمام به دعائيا، مفيش بوستر للفيلم في الشارع».

وأضاف شريف منير : «تعبنا في الفيلم جدا ويناقش موضوع موجود ولم يتطرق إليه أحد من قبل، هو فيلم محترم جدا وعندما ينزل على المنصات والمحطات التليفزيونية الناس ستعلم هذا الأمر».

وأشار شريف منير: «مع ذلك أتذكر فيلم (الكيت كات) الذي يعد من أهم 100 فيلم تاريخ السينما المصرية لم يحقق إيرادات ولكن لما يُعرض الناس لا تنساه، ولكن طبيعي لما الفنان يضع عله شغله أمالا كبيرة ولا يجد أحد يهتم به فلازم أزعل وأحزن».

وتحدثت الفنانة بشرى في مداخلة هاتفية، تعليقا على ما ذكره شريف منير، باعتبارها منتجة العمل قائلة: «البعض أشاد بالفيلم عالميا وقال إنه كانوا يعتقدون أنه فيلم إيطالي، وأضم صوتي لصوت شريف منير لا بد يكون فيه آلية لحماية هذه الأفلام لأن فيه أساليب تحايل غير عادية لضربها وأذيتها دون وجه حق».