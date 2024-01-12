عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زي الكيت كات.. شريف منير يكشف سر ضعف إيرادات "ليه تعيشها لوحدك"

صدى البلد

كشف الفنان شريف منير سر ضعف إيرادات فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك"، الذي يقوم ببطولته مع خالد الصاوي وطرح خلال الفترة الماضية في السينمات. 

 

وقال شريف منير في تصريحات خاصة لبرنامج أسرار النجوم، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم»، إن فيلم «ليه تعيشها لوحدك»: «لم يتم الاهتمام به دعائيا، مفيش بوستر للفيلم في الشارع».

 

وأضاف شريف منير : «تعبنا في الفيلم جدا ويناقش موضوع موجود ولم يتطرق إليه أحد من قبل، هو فيلم محترم جدا وعندما ينزل على المنصات والمحطات التليفزيونية الناس ستعلم هذا الأمر».

 

وأشار شريف منير: «مع ذلك أتذكر فيلم (الكيت كات) الذي يعد من أهم 100 فيلم تاريخ السينما المصرية لم يحقق إيرادات ولكن لما يُعرض الناس لا تنساه، ولكن طبيعي لما الفنان يضع عله شغله أمالا كبيرة ولا يجد أحد يهتم به فلازم أزعل وأحزن».

 

وتحدثت الفنانة بشرى في مداخلة هاتفية، تعليقا على ما ذكره شريف منير، باعتبارها منتجة العمل قائلة: «البعض أشاد بالفيلم عالميا وقال إنه كانوا يعتقدون أنه فيلم إيطالي، وأضم صوتي لصوت شريف منير لا بد يكون فيه آلية لحماية هذه الأفلام لأن فيه أساليب تحايل غير عادية لضربها وأذيتها دون وجه حق».

شريف منير ليه تعيشها لوحدك أسرار النجوم الفنان شريف منير الفنانة بشرى تاريخ السينما المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

موضوعات متعلقة

بعد عودتها من تونس.. لطيفة تستقبل العزاء في والدتها اليوم بمسجد الشرطة

أخبار الفن.. غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل صيد العقارب وأحمد السقا ينهي خلافه مع باسم سمرة

غادة عبد الرازق: اتخانت من أقرب صحابي

مصطفى حجاج وعصام صاصا يغنيان اللي جاي بتاعنا

غادة عبد الرازق: كان نفسي في ولد.. وروتانا أهم نعمة في حياتي

مع توما وتامر حسين.. شيرين عبد الوهاب تنتهى من تسجيل أحدث أغانيها

غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل صيد العقارب

مستند غير متوقع.. مدحت العدل يكشف مفاجأة في أزمة تراث أم كلثوم|فيديو

ترشيحاتنا

أعمال أول رجب 2024 .. عليك بهذه العبادات واحذر من الظلم

ابن عمه خلص عليه.. 5 آلاف جنيه ثمن حياة عامل ببولاق الدكرور

الأردن عن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن: نتابع الأوضاع بقلق

تهديد ووعيد بعد الهجوم الأمريكي البريطاني.. بيان حوثي يتحدث عن سقوط ضحايا

10 دول شاركت في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين.. تعرف عليها

الجبار تظهر في السماء اليوم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ