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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ صور رومانسية | سارة نخلة تعلن خطوبتها

صدى البلد

أعلنت الفنانة سارة نخلة خطوبتها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق إنستجرام دون الكشف عن هوية خطيبها. 

وظهرت سارة نخلة بإطلالة أنيقة ، حيث ارتدت فستان باللون الفوشيا واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل والمكياج البسيط.

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أحدث ظهور لـ سارة نخلة

شاركت الفنانة سارة نخلة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

وتألقت سارة نخلة، مرتديه فستان أنيق ولافت باللون البينك ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت سارة نخلة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت سارة نخلة، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

اخر أعمال سارة نخلة 

وكان اخر أعمال سارة نخلة مسلسل القاهرة كابول بشخصية "حُرّة" الغجرية.

“القاهرة كابول”، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، وشيرين.

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