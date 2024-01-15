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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات جوية إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة على مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين.

وفي وقت سابق، قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق شرق القطاع، ووسط خان يونس، وفي محيط مستشفى ناصر، قتل، مساء الأحد وحتى فجر الاثنين، أكثر من 60 فلسطينياً، وأصابت العشرات، وتسببت في تفجير عشرات المنازل في حي المنارة وقيزان النجار وبطن السمين بخان يونس.

وأضاف أن الغارات التي استهدفت منازل في رفح، ومخيم المغازي، ودير البلح، ومنطقة تل الهوى، وحي الزيتون في مدينة غزة، أسقطت عشرات الشهداء والمصابين، ودمرت عشرات المباني والبيوت والبنية التحتية.

وقال المكتب إن الطائرات الإسرائيلية، قصفت منازل في مخيم المغازي، بالقرب من مدرسة البنات الإعدادية، والتي يوجد فيها عدد كبير من النازحين، كما شنّت غارات، صباح الاثنين، على مدينة دير البلح في محيط مستشفى شهداء الأقصى التي أصيبت ببعض الأضرار، وشنت أيضاً قصفاً مدفعياً تجاه حي المنارة في مدينة خان يونس، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

فلسطين الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي مخيم البريج غزة

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