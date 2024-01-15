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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبنته حماس.. أول تعليق من الجهاد الإٍسلامي على هجوم رعنانا

هجوم رعنانا
هجوم رعنانا

قالت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، إنها تبارك العملية البطولية في مستوطنة رعنانا الإٍسرائيلية.

 

وأكدت حركة الجهاد الإٍسلامي في بيان لها، أن عملية رعنانا جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال الإٍسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الصامد، وإصرار العدو على انتهاج سياسة القتل والقمع والإرهاب ضد شعبنا بالضفة الغربية والقدس هو رهان خاسر.

 

وأضافت الجهاد الإسلامي، أن كل هذا العدوان والقتل والإرهاب لن يمنع الشعب الفلسطيني من متابعة واجبه الجهادي ولن يبعده عن التمسك بالمقاومة كخيار وحيد للتحرير.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء "ماجن ديفيد أدوم"، أن 14 شخصا أصيبوا في حادث دهس  في رعنانا، الذي وقع في ثلاثة مواقع منفصلة.

 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع 9 إصابات في حوادث طعن ودهس في مدينة رعنانا وسط إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، قالت خدمة الإسعاف إن الضحايا امرأة في السبعينيات من عمرها في حالة حرجة ورجل يبلغ من العمر 34 عاما وشاب 16 عاما في حالة خطيرة.

وأصيب 8 أشخاص آخرين بجروح معتدلة، وأصيب 3 آخرون بجروح طفيفة.

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