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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر سيارة كوري في مصر .. للبيع بأفضل سعر

دايو لانوس
دايو لانوس

استطاعت السيارة الكورية دايو لانوس، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري منذ انطلاقها وحتى الان، حيث تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة كأحد أبرز السيارات المطلوبة للشراء، نسبة إلى الاعتمادية، وسعرها المناسب إلى حد كبير، بالاضافة إلى تصميم السيدان العائلي، وتقنية الصانع الكوري الجنوبي.

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ظهرت السيارة دايو لانوس موديل 1999 للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية تقرب من حاجر الـ 200 الف كيلومتر، ولكنها مازالت تتمتع بمفوم الفبريقا من الداخل، مع اعادة تحديث للطلاء الخارجي كاملة عدا منطقة السقف.

دايو لانوس

تضم السيارة دايو لانوس موديل 1999 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، جنوط رياضية ذات تصميم هندسي خماسي الاضلاع بقياس 13 بوصة، بالاضافة إلى عدد 4 ابواب ومساحة تخزين خلفية مناسبة، واطارات بحالة متوسطة، مع بطارية جديدة.

دايو لانوس

تحتوي السيارة دايو لانوس موديل 1999 على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي راديو كاسيت يضم شاشة ملونة صغيرة الحجم ومدخل USB، مع فرش جلد للمقاعد، وزجاج كهربائي التحكم، وشبكة أمامية متعددة المقاطع باللون الاسود، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي.

دايو لانوس

وتستمد السيارة دايو لانوس موديل 1999 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 86 حصانا عند 5800 دورة في الدقيقة، و133 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار "دفع أمامي".

دايو لانوس

سعر السيارة دايو لانوس موديل 1999 

 

ظهرت السيارة دايو لانوس موديل 1999 للبيع على الانترنت بقيمة سعرية قدرها 175 الف جنيه.

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