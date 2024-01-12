ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 تباع بأسعار جديدة .. وصلت كام ؟

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024، بقيمة إجمالية قدرها 125 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المحلي من هذه النسخة، والتي تعد من اشهر طرازت الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 بعد زيادات يناير، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

تصميم ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

جنوط رياضية.

اضاءة LED.

مرايات كهرائية مزودة باشارات ضوئية.

اقطاب ثنائية على جانبي السقف.

شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

نسبة طول كلي بلغت 4545 مم.

العرض الكلي للسيارة 1805 مم.

الارتفاع الكلي 1685 مم، مستوى الخلوص 180 مم.

طول قاعدة العجلات 2670 مم.

مقصورة تتسع لـ 5 مقاعد.

خزان وقود سعة 63 لتر.

مساحة تخزين خلفية امكانية طي المقاعد.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس الفنية

ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار.

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1500 سي سي "تيربو".

عزم الدوران 250 نيوتن متر.

قوة إجمالية للمحرك 150 حصانا.

مدة تستغرق 8.6 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/س.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

تعرف على الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بعد زيادات يناير 2024

الفئة الأولى INSPORT GLX ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و425 ألف جنيه بدلاً من مليون و300 ألف جنيه.

الفئة الثانية INSPIRE GLS ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و490 ألف جنيه بدلاً من مليون و365 ألف جنيه.

الفئة الثالثة INSTYLE GLS ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و550 ألف جنيه بدلاً من مليون و425 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GLX 4WD ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و620 ألف جنيه بدلاً من مليون و495 ألف جنيه.