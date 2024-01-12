عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 تباع بأسعار جديدة .. وصلت كام ؟

ميتسوبيشي اكليبس
ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024، بقيمة إجمالية قدرها 125 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المحلي من هذه النسخة، والتي تعد من اشهر طرازت الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي في مصر .. صور

ميتسوبيشي اكسابندر العائلية ذات الـ 7 مقاعد.. بسعر جديد

ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 أوتوماتيك للبيع بأفضل سعر

ميتسوبيشي إكليبس كسر زيرو 2023.. اعرف بكام

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024 بعد زيادات يناير، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

تصميم ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 

 

  • جنوط رياضية.
  • اضاءة LED.
  • مرايات كهرائية مزودة باشارات ضوئية.
  • اقطاب ثنائية على جانبي السقف.
  • شبكة متعددة الفتحات الهوائية.
  • نسبة طول كلي بلغت 4545 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1805 مم.
  • الارتفاع الكلي 1685 مم، مستوى الخلوص 180 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2670 مم.
  • مقصورة تتسع لـ 5 مقاعد.
  • خزان وقود سعة 63 لتر.
  • مساحة تخزين خلفية امكانية طي المقاعد.
ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس الفنية 

 

  • ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار.
  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1500 سي سي "تيربو".
  • عزم الدوران 250 نيوتن متر.
  • قوة إجمالية للمحرك 150 حصانا.
  • مدة تستغرق 8.6 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/س.
ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

تعرف على الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بعد زيادات يناير 2024

 

الفئة الأولى INSPORT GLX ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و425 ألف جنيه بدلاً من مليون و300 ألف جنيه.

الفئة الثانية INSPIRE GLS ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و490 ألف جنيه بدلاً من مليون و365 ألف جنيه.

الفئة الثالثة INSTYLE GLS ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و550 ألف جنيه بدلاً من مليون و425 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GLX 4WD ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بسعر مليون و620 ألف جنيه بدلاً من مليون و495 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024
ميتسوبيشي إكليبس كروس تقنية الفار الاسعار الرسمية الجديدة اسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

موضوعات متعلقة

أسعار تويوتا كورولا 2024 الرسمية في مصر

أصغر سيارة هاتشباك فرنسية موديل 2024 في مصر .. اعرف سعرها

بدل مصاريف البنزين .. سعر أشهر سيارة "كهربائية" رياضية في مصر

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي في مصر .. صور

اركب سيارة "كيا سبكترا" أوتوماتيك 2005 .. بهذا السعر

رينو لوجان 2015 فبريكا.. بأفضل سعر

ماهي أرخص سيارة هيونداي موديل 2024 في مصر .. وكم سعرها ؟

أول زيادة في 2024.. أسعار جديدة لجميع سيارات بيجو في مصر

ترشيحاتنا

أعمال أول رجب 2024 .. عليك بهذه العبادات واحذر من الظلم

ابن عمه خلص عليه.. 5 آلاف جنيه ثمن حياة عامل ببولاق الدكرور

الأردن عن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن: نتابع الأوضاع بقلق

تهديد ووعيد بعد الهجوم الأمريكي البريطاني.. بيان حوثي يتحدث عن سقوط ضحايا

10 دول شاركت في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين.. تعرف عليها

الجبار تظهر في السماء اليوم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ