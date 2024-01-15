قيادي في حماس: انسحاب الفرقة 36 من غزة يعبر عن هزيمة الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس محمد نزال، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإٍسرائيلي يسعى لقتل وتصفية الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية حتى لا يكون في يدها ورقة للتفاوض.

وأضاف القيادي في حركة حماس، في تصريحات له، أن انسحاب الفرقة 36 الإسرائيلية من قطاع غزة يعبر بوضوح عن هزيمة الاحتلال في القطاع.

وأشار نزال إلى أن هناك قوى داخل المجتمع الإسرائيلي متنامية لا تريد استمرار الحرب، مشددا على أنه لا تنازل عن الثوابت في حماس والتنازلات تخص التكتيكات.

من جانبها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش الإسرائيلي وهي الفرقة 99 والفرقة 162 والفرقة 98.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بانسحاب الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمالي قطاع غزة التي تضم لواء جولاني ولواءي مدرعات.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة، فيما قالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن الفرقة 36 التي انسحبت من غزة تضم ألوية جولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.