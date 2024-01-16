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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس نقابة الصحفيين يدعم جهود الدولة لزيادة المساعدات للشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

نظم مجلس نقابة الصحفيين، يوما تضامنيا مع فلسطين، في ذكرى مرور 100 يوم من العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، تحت شعار “100 يوم من الإبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمي الحرب”.

ودعا المشاركون في اليوم التضامني مع فلسطين، إلى تكثيف الجهود لمحاكمة قادة الحرب الصهاينة وداعميهم، عن جريمة الابادة الجماعية، التي امتدت من إلقاء آلاف الأطنان من المتفجرات إلى فرض حصار مروع على الشعب الفلسطيني؛ لتجويعه وتعطيشه، كجزء من مخطط التهجير، الذي هُزم بصمود الشعب الفلسطيني البطل، ومن خلال تصدي الدولة المصرية له. 

ودعا المشاركون في اليوم التضامني مع فلسطين، إلى دعم كل الجهود الدولية لمحاكمة قادة الحرب الصهاينة ومعاونيهم في الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا، موجهين التحية لجنوب إفريقيا.

وأكدوا ثقتهم في أن قرار محكمة العدل، سيخرج بوقف العدوان الهمجي ضد الشعب الفلسطيني، وإجبار دولة الاحتلال على إنهاء حصارها الوحشي للشعب الفلسطيني، رافضين المزاعم الصهيونية خلال المحاكمة بشأن موقف الدولة المصرية.

كما أكدوا أن الحصار المفروض، هو امتداد للجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، وبحق الصحفيين، وأنه جزء من حرب التجويع والإبادة التي تشنها آلة الحرب الصهيونية. 

ومن جهته، أكد ناجي الناجي، المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، تقديره للجهود المصرية لوقف الحرب، والرامية إلى وقف الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحصار هو جزء من مخطط التهجير الصهيوني، وأن الرواية الصهيونية تحاول سرقة الرواية، مثلما سرقت الأرض وان الحصار المفروض هو امتداد للحصار الذي فرضته اسرائيل على الدولة الفلسطينية طوال 75 عاما.

وأكد سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب خلال استعراضه لجهود الاتحاد لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائم الابادة الجماعية على أهمية الرسائل التي تبعثها القاهرة الشعبية والرسمية في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الحق الفلسطيني.

كما دعا المحامي الدولي ناصر أمين إلى تكثيف الجهود الشعبية لمحاكمة قادة الحرب الصهاينة، داعيا نقابة الصحفيين لاطلاق مبادرة لتنجميع شهادات وفيديوهات وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وشهد اليوم وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الصحفيين وطالب فيها المشاركون بوقف العدوان الصهيوني فورا كما رددوا هتافات تطالب بمحاكمة قادة الحرب الصهاينة كمجرمي حرب وفك الحصار الصهيوني المفروض على الشعب الفلسطيني. 

وعبر مجلس نقابة الصحفيين عن تقديره لكافة الجهود الرامية لانهاء الحصار على الشعب الفلسطيني، قائلا إنه يدين بكل قوة آلة الإبادة الصهيونية التي لم تتوقف عن حصد الأرواح ونسف كل مقومات الحياة في قطاع غزة بفلسطين منذ أكثر من مائة يوم.

واضاف: في الوقت الذي يدين المجلس كل المحاولات الصهاينة لتوظيف أي مناسبة لفضح جرائمهم لغسل أيديهم الغارقة بالدماء، والتبرؤ من جرائمهم المروعة؛ فإنه يشدد على أن هذه المحاولات لا تعدو كونها مجرد وقاحة وإمعانا في جريمة تزييف الحقائق الظاهرة للعيان، والتي كشفتها العديد من الوقائع وفضحتها المنظمات الدولية كالأونروا.

وشدد المجلس على دعمه لكل الخطوات الرامية لانهاء الحرب وعلى كل المساعي التي تقوم بها الدولة المصرية، لزيادة كميات المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، رافضا مزيدات بعض الاطراف بهذا الشأن.

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