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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس رأس غارب يشرف على قافلة طبية تشمل 170 حالة مرضية و44 فحصًا معمليًا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قاد اللواء عمرو حنفى قافلة طبية ناجحة، إلى قرية الزعفرانة وعرب عايش، وذلك في إطار الاهتمام المستمر بالصحة العامة للمواطنين في محافظة البحر الأحمر، وفي ضوء توجيهاته بتنظيم قوافل طبية لتغطية جميع المناطق بالمحافظة، أجرى أطباء قافلة طبية تابعة لإدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة فحوصات طبية شملت 170 حالة مرضية، بالإضافة إلى إجراء 44 فحصًا معمليًا.

وفي سياق متصل، أعرب اللواء ممدوح نديم رئيس المدينة عن دعمه الكامل للقافلة الطبية، حيث تم تذليل جميع العقبات أمامها وتوفير جميع احتياجات الأطباء والأطقم الطبية. وكلف رئيس قرية الزعفرانة بمتابعة أعمال القافلة العلاجية المجانية في جميع التخصصات، بمبادرة من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الخدمات الطبية وتحسين الوضع الصحي للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة. 

ومن المتوقع أن تسهم القافلة الطبية في تعزيز الوعي الصحي وتقديم الرعاية اللازمة للمحتاجين في تلك القرى.

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