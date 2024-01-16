روشتة سريعة للتخلص من تشققات الشتاء.. تعرف

كشف الدكتور حسن الفكهاني أستاذ الجلدية والتناسلية بطب المنيا، عن روشتة سريعة للتخلص من تشققات الجلد، قائلا: إنه من الطبيعي حدوث جفاف بالجلد فى فصل الشتاء، إلى جانب عدم شرب الكثير من الماء.

وأضاف الدكتور حسن الفكهاني أستاذ الجلدية والتناسلية بطب المنيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه من أجل الاحتفاظ بالماء داخل الجلد هناك طبقة داخلها يطلق عليها السيراميت وهو نوع من الدهون يحافظ على الماء داخل الجلد، وفى حالة نزعها يبدأ يحدث الجفاف والتشققات.

وتابع الدكتور حسن الفكهاني أستاذ الجلدية والتناسلية بطب المنيا، أن أكثر الفئات عرضة لتشققات الجلد وتلك المشاكل هي النساء، والحل هو عدم تعريض للمنظفات بشكل مبالغ فيه، إلى جانب إستعادة تلك المادة عن طريق المرطبات وتزويد كمية الماء، واللجوء إلى الطبيب فى حالة تراكمه.