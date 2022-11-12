تشقق الشفاه علامة على الإصابة بأمراض خطيرة

يعد تشقق الشفاه من الأمور الشائعة بين النساء بشكل كبير خلال فصل الشتاء بسبب برودة الهواء ولكن هل تعلم أن تشقق الشفاه فى بعض الأحيان يكشف عن مشكلات صحية خطيرة.



ووفقا لموقع “ ذي صن” فقد قالت ليزا بورغ، أخصائية الجلد والتغذية ، إن تشقق الشفاه يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلات صحية داخل الجسم أبرزها :

رد فعل على الأدوية

يمكن أن تجف بشرتك ويحدث تشقق الشفاه عندما يكون لديها حساسية من بعض الأدوية لذا تحدث مع طبيبك عن الأدوية لأنه قد يكون لها بدائل.

الادوية

عدوى الخميرة

عدوى الخميرة والتى تشمل مرض القلاع الفموي يمكن أن تسبب تشقق الشفاه أو جفافها وعندما يحدث هذا يمكن أن تتحول شفتيك إلى اللون الأبيض وتظهر الزوايا حمراء ومتشققة.

أمراض المناعة الذاتية

وهناك أسباب أكثر خطورة وراء تشقق مثل أمراض المناعة الذاتية الرئيسية ومتلازمة شوجرن.

التهاب الشفة الشعاعي

يمكن أن يكون تشقق الشفاه علامة على السرطان ناتجة عن التعرض الطويل الأمد للشمس ، وخاصة الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة حيث تتلف بعض الخلايا الظهارية للشفاه.