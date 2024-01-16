عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يكشف شرط المملكة الوحيد للاعتراف بـ إسرائيل

السعودية وإسرائيل
السعودية وإسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية قد تعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي إذا تم حل الأزمة الفلسطينية.

 

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال منتدي دافوس الاقتصادي: "لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد"، لافتا إلى أن ما تفعله إسرائيل في غزة يعرض أمن المنطقة للخطر ويهدد السلام.

 

وأوضح بن فرحان أن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن أولوية الممكلة إيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي في المنطقة.

 

وتابع وزير الخارجية السعودي: "يجب التركيز على المعاناة في غزة، كما يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة".

 

وفي وقت سابق، قال سفير السعودية لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر، إن أي صفقة مع إسرائيل يجب أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

 

وأضاف السفير السعودي في تصريحات لشبكة "بي بي سي"، إنه  لا يمكن أن تأتي أي صفقة مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.

 

وأكد بن بندر أن التفكير مطلوب فيما يتعلق بدمج حركة حماس في الدولة الفلسطينية المستقبلية.

السعودية.. حريق ضخم بالعاصمة الرياض وتحرك سريع للدفاع المدني

سجن وترحيل .. قرارات قاسية بحق الوافدين في السعودية

وزير الخارجية السعودي السعودية الأمير فيصل بن فرحان الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

موضوعات متعلقة

450 ميلا.. نيويورك تايمز تكشف عن مفاجأة الاحتلال في أنفاق غزة

الأونروا: ما يحدث في غزة أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ 1948

لا يجدون دواءً.. صحة غزة: إصابة 350 ألف فلسطيني بأمراض مزمنة

وزيرة الخارجية الألمانية: نعمل على تفادي اشتعال الشرق الأوسط بأكمله بسبب غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي متأثرا بجراح أصيب بها في غزة

مع رؤساء بلديات غلاف غزة.. نتنياهو يحسم أمر عودة المستوطنين لحياتهم الطبيعية

3 أولويات في الحرب.. بوريل: الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا

انسحاب القوات خطأ فادح وخطير.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي: احتلال غزة ضرورة

ترشيحاتنا

جمعوا بقايا رأسها في كيس.. تفاصيل إلقاء سودانية نفسها من الطابق السادس.. فيديو

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

وزير الخارجية السعودي يكشف شرط المملكة الوحيد للاعتراف بـ إسرائيل

أخبار التوك شو.. أسعار الذهب والدولار والدواجن.. وحالة الطقس اليوم مفاجأة للجميع

وزير التموين ردًا على فساد وزارته.. المتهم بريء حتى تثبت إدانته

بلينكن يعد زيلينسكي باستمرار المساعدات رغم رفض الكونجرس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح فعالة لعلاج مقاومة الأنسولين.. احرص على اتباعها

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات.. ومدحت شلبي يسخر من فيتوريا | أهم أخبار الرياضة

فيديو

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ