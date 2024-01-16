وزير الخارجية السعودي يكشف شرط المملكة الوحيد للاعتراف بـ إسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية قد تعترف بدولة الاحتلال الإسرائيلي إذا تم حل الأزمة الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال منتدي دافوس الاقتصادي: "لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد"، لافتا إلى أن ما تفعله إسرائيل في غزة يعرض أمن المنطقة للخطر ويهدد السلام.

وأوضح بن فرحان أن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن أولوية الممكلة إيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية السعودي: "يجب التركيز على المعاناة في غزة، كما يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة".

وفي وقت سابق، قال سفير السعودية لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر، إن أي صفقة مع إسرائيل يجب أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف السفير السعودي في تصريحات لشبكة "بي بي سي"، إنه لا يمكن أن تأتي أي صفقة مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.

وأكد بن بندر أن التفكير مطلوب فيما يتعلق بدمج حركة حماس في الدولة الفلسطينية المستقبلية.