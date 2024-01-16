مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعمل على تأمين إطلاق رهائن إسرائيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعمل لإيصال المساعدات لسكان غزة.

وأضاف سوليفان، خلال جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أن “الولايات المتحدة تعمل لتأمين إطلاق رهائن إسرائيل”، زاعما أن “حماس تحتمي بالمدنيين الأبرياء”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر بوريل، أن هناك 3 أولويات في الحرب وهي: منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن وتحرير الرهائن وتمهيد الطريق لتسوية الأزمة.

يأتي ذلك فيما اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير، أن سحب الجيش من مراكز حماس بغزة خطأ فادح وخطير وسيكلف أرواحا بشرية.