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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إبراهيم عشماوي: اتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير المنتجات من خلال البورصة السلعية

صدى البلد

اكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر انه تم الاتفاق مع الرئيس التنفيذى لـ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير احتياجات الشركة من المنتجات الغذائية من خلال البورصة السلعية لافتا إلى من مميزات البورصة الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع . 

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البورصة السلعية: تداول 105 ملايين طن من 9 منتجات بقيمة 19 مليار  جنيه

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رسميا .. تغيير إسم البورصة المصرية للسلع

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للبورصة السلعية مصر لاستعراض انجازات البورصة خلال 2023 بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر واحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية مصر ،حيث تم الاتفاق على تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر تساهم البورصة فى الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع.

وتعد البورصة السلعية مصر  أحد الأسواق  المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين كما أن البورصة السلعية ، هي منصة التداول الالكترونية لمختلف السلع الحاضرة والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوق جاذب لشرائح  كبيرة من التجار والمستثمرين و تهدف البورصة السلعية ، إلى توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصتها .

البورصة السلعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين والتجارة الداخلية المنتجات الغذائية

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