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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن تدمير نفق استراتيجي يصل بين شمال وجنوب قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تدمير نفق استراتيجي يصل بين شمال وجنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: “اكتشف جنود من لواء المظليين الاحتياطي 646، وحدة الهندسة القتالية ياهالوم ومهندسين قتاليين آخرين ودمروا نفقا “استراتيجيا” لحماس، يقع تحت طريق صلاح الدين”.

وأضاف: “يبلغ طول النفق مئات الأمتار وعمقه 90 مترا، ويستخدمه مقاتلو حماس لعبور القطاع”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات لواء عوز التابع للجيش الإسرائيلي داهمت مكاتب كبار قادة حماس في جميع أنحاء خان يونس، مضيفا أن القوات داهمت مقر حركة الجهاد الإسلامي.

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وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: “هاجمت قوات من وحدتي ماجلان وإيغوز مقر كبار قادة حماس في الكتيبة الجنوبية التابعة لحماس في لواء خان يونس”، لافتا إلى أن “قوات من وحدة النخبة “دوفديفان” عملت في جنوب خان يونس”.

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